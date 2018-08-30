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МИД Франции: Париж не готов «платить» за европейские страны

Политика

Глава МИД Франции выступил перед французскими послами в Париже

МИД Франции: Париж не готов «платить» за европейские страны
Иван Шилов © ИА REGNUM
Евросоюз

Париж, 30 августа 2018, 08:32 — REGNUM  Франция «не готова платить» за европейские страны, которые не уважают «основополагающие принципы» Евросоюза, предупредил глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Europe1.

«Мы не готовы платить за такую Европу, это должно быть ясно», — заявил Жан-Ив Ле Дриан, имея ввиду Польшу и Венгрию.

«Каждое государство Европейского союза свободно выбирает лидеров, которых оно хочет, но наше видение ЕС как единство ценностей несовместимо с правительствами, которые не уважают его основополагающие принципы и не чувствуют себя связанными со странами сообщества», — отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Франция стремится достичь единой франко-немецкой позиции по вопросу миграции до начала саммита в Зальцбурге 20 сентября.

Напомним, между членами ЕС нет единства. Страны обвиняют друг друга в отсутствии солидарности по вопросу приема мигрантов. Италия угрожает прекратить участвовать в финансировании ЕС.

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