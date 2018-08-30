Жители Хемница готовят демонстрацию к визиту главы правительства Саксонии

Хемниц, Германия, , 08:18 — REGNUM Правые организации созывают немецких граждан на новую демонстрацию в Хемнице к приезду премьер-министра Саксонии в город, передает телеканал N-TV.

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30 августа глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер прибудет в Хемниц, чтобы подробнее узнать на месте о беспорядках, произошедших здесь в последние дни. Общественная организация Pro Chemnitz призвала своих сторонников на митинг, чтобы встретить Кречмера и донести, что местные жители думают о миграционной политике властей. Администрация города организовала контрмеропритие: в 17 часов у памятника Карлу Марксу состоится концерт на открытом воздухе «Нас больше» с участием известных музыкантов левых взглядов.

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Напомним, 27 августа более 6 тыс. жителей Хемница устроили массовые беспорядки, протестуя против миграционной политики властей, при разгоне несанкционированной демонстрации пострадали два десятка человек. Как сообщало ИА REGNUM, поводом к выступлению стала гибель мужчины от рук двух молодых мигрантов из Сирии и Ирака.

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