Макрон вызвал шквал критики, назвав французов «галлами» в Дании

Цитата из к/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» реж Клод Зиди. 1999. Франция, Италия, Германия

Копенгаген, , 07:55 — REGNUM Перед французской общиной в Дании президент Франции Эммануэль Макрон расхваливал «датскую модель» и насмехался над трудностями ее внедрения во Франции. Речь президента вызвала много критики, сообщает Europe1.

Шокирующие фразы и резкие замечания. Эммануэль Макрон смеялся, сравнивая датчан, «лютеранские люди», открытые к реформам, с французами, «галлы, неподдающиеся изменениям». Сложилось впечатление, что Эммануэль Макрон презирает французов, проживающих за границей, отмечает издание.

Оппозиция Франции не стала молчать.

«Как обычно, он (Макрон) презирает французов за рубежом. «Галлы» будут рады ответить на его высокомерие и презрение», — отреагировала на выступление президента глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Между отрицанием французской идентичности и очередным оскорблением французского народа президент Эммануэль Макрон превзошел самого себя», — прокомментировал республиканец Фабьен Ди Филиппо.

«Презрение Макрона к французам невыносимо и демонстрирует то, насколько он далек от народа Франции», — заявил член Республиканской партии Эрик Чиотти.

«После «алкоголиков», «неграмотных», «те, кто ничего стоит», французы теперь еще и «галлы», которые не поддаются изменению. Эти выражения недостойны главы французского государства?» — обращается к президенту лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, ссылаясь на другие полемические замечания президента республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Данию с государственным визитом 28 августа.

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