Иракские курды окажут помощь провинции Басра

Эрбиль, Ирак, , 07:46 — REGNUM «Благотворительный фонд Барзани» поставит гуманитарную помощь в южную провинцию Ирака Басру, сообщает 30 августа Kurdistan.ru.

Министерство транспорта Ирака одобрило подобную акцию. В регион будет направлено порядка пяти тонн гуманитарной помощи. Рейс будет совершен через международный аэропорт города Эрбиль.

Напомним, провинция Басра за последнее время испытывает гуманитарные сложности, которые приводят к социальным волнениям. В частности, тысячи жителей вышли протестовать против нехватки питьевой воды. Фонд Барзани уже предоставил жителям региона порядка 120 тыс. бутылей с питьевой водой.

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