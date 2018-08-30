Четверг, 30 Августа 2018 года
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Иракские курды окажут помощь провинции Басра

Политика

В регионе не хватает воды

Эрбиль, Ирак, 30 августа 2018, 07:46 — REGNUM  «Благотворительный фонд Барзани» поставит гуманитарную помощь в южную провинцию Ирака Басру, сообщает 30 августа Kurdistan.ru.

Министерство транспорта Ирака одобрило подобную акцию. В регион будет направлено порядка пяти тонн гуманитарной помощи. Рейс будет совершен через международный аэропорт города Эрбиль.

Напомним, провинция Басра за последнее время испытывает гуманитарные сложности, которые приводят к социальным волнениям. В частности, тысячи жителей вышли протестовать против нехватки питьевой воды. Фонд Барзани уже предоставил жителям региона порядка 120 тыс. бутылей с питьевой водой.

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