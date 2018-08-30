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В Киеве намерены наказать компании, строившие Крымский мост

Политика

В украинском правительстве рассчитывают таким способом пресечь экономические отношения указанных предприятий со странами ЕС и с США

Киев, 30 августа 2018, 07:40 — REGNUM  Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет рассмотрен пакет санкций в отношении российских компаний, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив. Об этом сообщила 29 августа пресс-служба украинского «министерства по делам неподконтрольных территорий».

Киевские власти намерены наказать 19 строительных и проектных организаций, причастных к возведению сооружения. В украинском правительстве рассчитывают таким способом пресечь экономические отношения указанных предприятий «со странами Евросоюза и с Соединенными Штатами».

Как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2018 года российские инвестиции в украинскую экономику составили более трети от общей суммы иностранных инвестиций. По сведениям государственной службы статистики Украины, Россия за первое полугодие текущего года «вложила» в Украину больше, чем какое-либо другое государство.

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