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Срок полномочий новосибирского избиркома продлён из-за выборов губернатора

Политика

Срок полномочий избирательной комиссии Новосибирской области должен был завершиться 12 августа

Новосибирск, 30 августа 2018, 07:30 — REGNUM  Срок полномочий избирательной комиссии Новосибирской области, который должен был завершиться ещё 12 августа 2018 года, продлён до окончания текущей избирательной кампании, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Отметим, что из п. 3 ст. 5 регионального закона «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области» следует, что срок полномочий избирательной комиссии Новосибирской области составляет пять лет. Но, если срок полномочий избиркома истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых она участвует, срок её полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума.

Тем временем члены участковых избирательных комиссий Новосибирской области начали второй этап поквартирного и подомового обхода избирателей. Они раздадут новосибирцам «Вестник» избиркома с информацией о кандидатах и приглашения на выборы.

Кроме того, 29 августа УИКи начали принимать заявления о голосовании избирателей по месту нахождения на выборах губернатора Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Новосибирской области пройдут досрочные выборы губернатора. Они назначены после отставки Владимира Городецкого 6 октября.

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Выборы губернатора Новосибирской области в 2018 году
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