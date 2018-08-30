Срок полномочий новосибирского избиркома продлён из-за выборов губернатора

Новосибирск, , 07:30 — REGNUM Срок полномочий избирательной комиссии Новосибирской области, который должен был завершиться ещё 12 августа 2018 года, продлён до окончания текущей избирательной кампании, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Отметим, что из п. 3 ст. 5 регионального закона «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области» следует, что срок полномочий избирательной комиссии Новосибирской области составляет пять лет. Но, если срок полномочий избиркома истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых она участвует, срок её полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума.

Тем временем члены участковых избирательных комиссий Новосибирской области начали второй этап поквартирного и подомового обхода избирателей. Они раздадут новосибирцам «Вестник» избиркома с информацией о кандидатах и приглашения на выборы.

Кроме того, 29 августа УИКи начали принимать заявления о голосовании избирателей по месту нахождения на выборах губернатора Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Новосибирской области пройдут досрочные выборы губернатора. Они назначены после отставки Владимира Городецкого 6 октября.