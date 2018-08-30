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Барзани провел переговоры с главой госдепартамента США

Политика

Стороны обсудили последние события в политической жизни Ирака

Барзани провел переговоры с главой госдепартамента США
Масуд Барзани

Эрбиль, Ирак, 30 августа 2018, 07:29 — REGNUM  Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает 30 августа Kurdistan.ru.

Стороны обсудили последние события в политической жизни Ирака, в частности, процесс формирования нового правительства. Глава американского внешнеполитического ведомства высоко оценил роль Барзани в данном процессе.

Напомним, недавно в Ираке прошли парламентские выборы, победу на которых одержали шиитские политические силы. Курдская фракция в парламенте согласна поддержать новое правительство, если оно будет выполнять свои обязательства перед Эрбилем, закрепленные в конституции страны.

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