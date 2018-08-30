Власти Китая выделили $32 млн двум пострадавшим от паводков провинциям

Пекин, , 06:50 — REGNUM Центральное правительство Китая выделило 220 млн юаней (около $32 млн) на нужды фонда борьбы с последствиями паводка в провинциях Шаньдун и Аньхой, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций КНР, передает 29 августа агентство Синьхуа.

В Министерстве финансов Поднебесной отметили, что 150 млн будет направлено на нужды провинции Аньхой и 70 млн — на нужды Шаньдуна. Деньги будут использованы на экстренные нужды: еду, размещение пострадавших, восстановления поврежденного и строительство нового жилья, борьбу с болезнями и прочими напастями.

Власти объявили чрезвычайное положение IV уровня в связи с сильнейшими паводками и наводнениями, вызванными непрекращающимися ливнями в двух указанных провинциях. Для пострадавших закуплены 3 тыс. палаток, 5 тыс. раскладушек и 80 тыс. одеял.

Напомним, что более 2,6 млн человек пострадали из-за паводков на состояние 23 августа в провинции Аньхой. Погибли 12 человек, один числится пропавшим без вести. В провинции Шаньдун 3,8 млн человек пострадали, погибли шестеро и еще 15 числятся пропавшими без вести.

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