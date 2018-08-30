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Один из депутатов гордумы Челябинска сложил свои полномочия

Политика

Ушёл на муниципальную службу

Челябинск, 30 августа 2018, 06:49 — REGNUM  В Челябинске депутат городской думы Денис Девяткин сложил свои полномочия. Соответствующее заявление от него уже поступило.

По некоторым данным, Денис Девяткин займёт одну из муниципальных должностей, связанных с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС.

Отметим, депутат родился в 1978 году. Был избран по Курчатовскому избирательному округу № 2. Является членом «Единой России».

Добавим, ранее пост депутата покинула Марина Карелина. А в ближайшее время, возможно, предстоит снять полномочия с Сергея Новожилова, который был осуждён в начале августа на 2 года и 8 месяцев колонии.

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