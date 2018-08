Bloomberg: Трамп бессилен против Google?

Максим Исаев, , 07:27 — REGNUM

Желание президента США Дональда Трампа предпринять действия против Google и других интернет-компаний из-за их манеры подачи новостей, скорее всего, столкнется с горькой действительностью: ни он, ни Конгресс не могут оказать какого-либо серьезного давления, пишут Бен Броди и Тодд Шилдс в статье для американского издания Bloomberg.

У правительства мало возможностей для того, чтобы диктовать свои условия издателям и онлайн-менеджерам относительно того, как осуществлять новостное освещение. Однако руководители интернет-компаний уверены, что их обязательно допросят в рамках слушаний в Конгрессе, запланированных на 5 сентября, чтобы выяснить, какие действия ими были предприняты, чтобы предотвратить «российское вмешательство» в президентские выборы США.

«С точки зрения регулирования информационного контента всё упирается в одну гигантскую проблему, а именно в Первую поправку к Конституции США», — заявил руководитель проектов в Джорджтаунском центре деловой и общественной политики Ларри Даунс.

Не предъявив доказательств, Трамп заявил во вторник, 28 августа, что в Google функция поиска новостей настроена таким образом, что либеральные новостные ресурсы преобладают над консервативными. Глава Белого дома написал в Twitter, что «это очень серьезная ситуация, которая требует тщательного рассмотрения!».

Трамп вернулся к данной теме в среду, 29 августа, заявив журналистам в Белом доме, что Alphabet Inc. Google, Facebook Inc. и Twitter Inc. «действительно пытаются заставить замолчать очень большую часть» американского общества.

«Это неправильно, это несправедливо, это не может быть законным», — заявил Трамп. На вопрос, хочет ли он навязать новые правила интернет-компаниям, он ответил: «Знаете, чего мы хотим? Не предписаний, а справедливости».

Эксперты говорят о том, что неясно, как Трамп или Конгресс могли бы повлиять на манеру подачи новостей интернет-компаний, поскольку они освобождены от ответственности за содержание сообщений, написанных пользователями. Некоторые представители Конгресса предложили ограничить защиту интернет-компаний в ответ на обвинения в предвзятости и других проступках.

Трамп заявил о необходимости внесения поправок в законы о клевете и восстановления правил, требующих от информационных каналов создания равных условий для противоположных взглядов, действие которых пока не распространяется на Интернет. Однако ни одно из предложений так и не привело к серьезным политическим шагам.

Основной тезис Трампа, обращенный к его сторонникам, заключается в том, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера, направленное против него, также поддерживается предвзятостью интернет-компаний.

Google опубликовал заявление, в котором говорится, что его поисковые запросы предназначены для предоставления пользователям соответствующих ответов. «Поисковая функция не используется для того, чтобы установить определенную политическую повестку дня. Мы не используем предвзятые результаты поиска в угоду какой-либо политической идеологии», — говорится в заявлении Google. В Twitter заявили, что любые обвинения в антиконсервативной предвзятости являются необоснованными.

В Facebook отказались прокомментировать заявление Трампа, но указали на действия, предпринятые за последние несколько лет для защиты от предвзятости, включая наем отставного республиканского сенатора для проведения внутреннего мониторинга.

Реакция интернет-компаний на заявления о политической предвзятости показывает, что обвинения Трампа «оказывают существенное влияние на их бизнес», заявил эксперт вашингтонского «Центра демократии и технологий» Крис Калабрес. Тем не менее существует мало доказательств, подтверждающих обвинения Трампа, добавил Калабрес, отметив, что с помощью правовых средств было бы трудно добиться изменений в работе интернет-компаний.

«Публикуется огромное количество вещей, которые не нравятся политическим кандидатам, бизнесменам и обычным людям. Однако вы не можете запретить свободу слова, потому что вам не нравится то, что было сказано или опубликовано», — считает декан школы журналистики в Университете штата Мэриленд Люси Далглиш.

В новостном топе Google News порой появлялись неподтвержденные и ошибочные сообщения в первые минуты трагедий, когда результаты поиска отображают ограниченный объем информации о происшествии. Когда в Google ужесточили требования к включению сообщений в новостные рейтинги, заблокировав информационные ресурсы, которые «скрывают страну происхождения», и увеличив отсылки на авторитетные источники, менее известные информационные ресурсы обвинили компанию в цензуре. В настоящее время в Google оценивает новости на основе «свежести» и «разнообразия» новостных сюжетов. В результатах поиска регулярно появляются информационные ресурсы, которые любит Трамп, например, такие как Fox News.

В Google заявили, что компания ежегодно вносит сотни улучшений в свои алгоритмы поиска. «Мы постоянно работаем над улучшением поиска Google, и мы не используем результаты поиска для манипулирования политическими чувствами», — говорится в заявлении.

Начиная с 2016 года, когда Facebook столкнулся с первыми обвинениями в антиконсервативной предвзятости, поскольку сотрудники Facebook определяли, какие новостные сюжеты являются «трендовыми», руководство компании попыталось максимально отстраниться от принятия прямых решений относительно контента. Академические исследования не выявили никаких свидетельств антиконсервативной предвзятости Facebook.

Программное обеспечение новостного поиска Google работает совсем по-другому, а не так, как говорит Трамп, заявил старший научный сотрудник компании WordStream Марк Ирвин. «Алгоритм поиска Google является нейтральным и безразличным по отношению к политическим чувствам людей», — заявил Ирвин.