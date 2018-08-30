Daily Sabah: Турция нуждается в новом стратегическом партнерстве

Александр Белов, , 07:04 — REGNUM

Было время, когда отношения между Турцией и США можно было назвать «стратегическим партнерством». Однако с 2013 года ряд кризисов подорвал содержание данного термина. Сегодня турецкое общество задается вопросом, можно ли вообще рассматривать Вашингтон в качестве союзника, не говоря уже о стратегическом партнерстве. На фоне напряженности между Турцией и США президент Франции Эммануэль Макрон призвал к формированию стратегического партнерства с Турцией и Россией, пишет Бурханетин Дуран в статье для турецкого издания Daily Sabah.

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Отметив то, что ЕС больше не может полагаться на защиту США, Макрон подчеркнул необходимость «всестороннего пересмотра безопасности со всеми европейскими партнерами, включая Россию». Макрон приступил к обсуждению «новых инициатив» в отношении реформы Европейского союза и создания «новых альянсов». Нужно пояснить, что замечания французского президента не являются уникальными. Совсем недавно министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал ЕС отреагировать на санкции США. В то же время ведущие международные игроки начали говорить о необходимости создания «нового стратегического альянса».

Китай, Россия, Иран, ЕС и Турция, оказавшиеся под прицелом администрации США, чувствуют потребность в создании нового стратегического альянса острее, чем остальные. Конечно, можно заявить, что противоречия между США с одной стороны, и Китаем, Россией и Ираном с другой исторически обусловлены. Не секрет, что Соединенные Штаты на протяжении длительного времени рассматривают Китай в качестве ключевого соперника.

После краха СССР многие эксперты были убеждены, что США и Россия смогут выстроить тесные взаимоотношения. Однако вступление восточноевропейских стран в НАТО и стремление сдержать Россию исключили возможность построения тесного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. Президент России Владимир Путин сопротивлялся расширению НАТО, стремясь вбить клин между западными союзниками. Между тем США относились к Ирану как к «стране-изгою» в течение почти четырех десятилетий.

В сложившихся условиях Турция и Европейский союз — союзники США — должны найти возможности для построения и укрепления «стратегических» отношений с Россией. Стоит пояснить, что Турция приняла данное решение еще в 2015 году. В настоящий момент Германия и Франция также присматриваются к стратегическому партнерству с Россией, чтобы обеспечить безопасность ЕС. Европейские лидеры вынуждены восполнить вакуум, созданный США. Совсем недавно канцлер Германии Ангела Меркель посетила Кавказ, а президент Франции направил свои усилия на поиск новых стратегических партнеров для ЕС. Агрессивная внешняя политика Вашингтона, основанная на экономических санкциях, заставила правительства всего мира задуматься о поиске новых союзников.

Пока слишком рано говорить о том, что подобный поиск новых союзников может привести к образованию антиамериканских альянсов. Однако нет сомнений в том, что в будущих альянса США не найдется места. Крах гегемонии США не произойдет в одночасье, поэтому очень важно выжить в условиях обострения международной турбулентности.

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На прошлой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган заявил: «Анатолия — это плотина. Если она рухнет, то не останется ни Ближнего Востока, ни Африки, ни Центральной Азии, ни Балкан, ни Кавказа». В своем заявлении Эрдоган подчеркнул три ключевых момента. Во-первых, он напомнил гражданам Турции, что они могут противостоять внешним угрозам только благодаря единству и солидарности. Во-вторых, Эрдоган напомнил соседним с Турцией государствам, что его страна является бастионом региональной стабильности и независимости. Наконец, президент Турции предупредил международных игроков, в том числе и ЕС, о том, что дестабилизация Турции вызовет эффект домино.

Все понимают, что мир оказался в условиях нарастающей турбулентности. Пришло время задуматься о поиске новых стратегических партнеров для противостояния грядущему хаосу. Те страны, которые смогут выжить в условиях турбулентности, в дальнейшем смогут воспользоваться новыми возможностями.