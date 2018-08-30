Главу района Татарии, где упал рейтинг, наградили медалью за заслуги

Нижнекамск, Татария, , 05:38 — REGNUM Главу муниципального образования «Нижнемкамский муниципальный район» Айдара Метшина указом главы Татарии Рустама Минниханова наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», указав в качестве причины — «особый вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю плодотворную работу». При этом в официальном рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов региона за первое полугодие 2018 года район занял лишь пятое место, откатившись относительно января-декабря 2017 года на две позиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рейтинг публикуется ежемесячно на официальном сайте правительства Татарии минэкономики РТ. Из 45 муниципалитетов Нижнекамский район по результатам января-июня 2018 года занял пятое место, потеряв две позиции и пропустив вперёд Тукаевский и Лаишевский районы.

Стоит отдать должное, между тем, по итогам полугодия район лидирует по уровню зарплат по некоторым категориям бюджетников, например, преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования. При среднереспубликанском показателе 36 297 рублей в Нижнекамском районе получали 44 507 рублей.

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В конце 2017 года Нижнекамск также получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Напомним, Айдар Метшин занимает свой пост с декабря 2006 года. По образованию Метшин — «инженер-механик» и «юрист». В 2005 году он также закончил обучение в Московской Академии труда и социальных отношений по квалификации «мастер делового администрирования». Свою трудовую деятельность в Нижнекамске Метшин начал в качестве административного директора ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод». 2 декабря 2006 года его избрали главой муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район». Имеет орден Петра Великого I степени, полученный в 2008 году.

По итогам 2017 года Айдар Метшин задекларировал доход 2,5 млн рублей, что существенно ниже заработка его супруги — 26,3 млн рублей.