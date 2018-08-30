Китай научит юных африканцев сельскому хозяйству и борьбе с голодом

Шэньян, Китай, , 05:23 — REGNUM В общей сложности 30 молодых людей из порядка 20 стран Африки приняли участие в «Молодежной программе лидерства «Пояса и Пути» и сельскохозяйственной кооперации юг-юг» длиной в неделю, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Тренировочная программа запущена совместно Институтом сотрудничества юг-юг в сфере сельского хозяйства, Китайским сельскохозяйственным университетом, а также Кооперацией ООН юг-юг в городе Шэньяне на северо-востоке Китая с целью налаживания диалога со всеми участниками.

В рамках мероприятия поставлена задача обмена опытом и дальнейшего углубления понимания между Китаем и Африкой в рамках наращивания кооперации юг-юг и борьбы с бедностью, голодом, а также обеспечения продуктовой безопасности в развивающихся странах Африки, отметил представитель Министерства сельского хозяйства КНР Чжао Лицзюнь на церемонии открытия.

Отметим, что это и многие другие мероприятия проходят в настоящее время в Китае в преддверии Пекинского саммита Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) 2018, который намечен на 3−4 сентября. Темой форума в этом году стала «Китай и Африка: в сторону более крепкого сообщества единого будущего через взаимовыгодное сотрудничество».

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