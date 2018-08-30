Посол России предостерег Соединенные Штаты от «незаконной агрессии» в Сирии

Москва, , 05:15 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов в беседе с заместителем госсекретаря по Ближнему Востоку Дэвидом Саттерфилдом предостерег американскую сторону от дальнейшей агрессии в Сирии, сообщает пресс-служба посольства.

«Мы выразили самую серьезную озабоченность в отношении сигналов американской стороны о подготовке новых ударов по Сирии под предлогом возможного использования сирийцами «химического оружия», — заявили в посольстве.

Подчеркивается, что Антонов призвал США предоставить факты, на основании которых ведется информкампания о якобы использовании химического оружия Дамаском. В свою очередь российская сторона еще раз заявила о готовящейся в сирийской провинции Идлиб провокации с использованием химоружия, а также предоставила все известные факты по этому поводу.

«Мы предостерегли США от очередной безосновательной и незаконной агрессии против Сирии. Очередное обострение в Сирии не отвечает чьим-либо национальным интересам. От этого выиграют лишь террористы», — добавили в посольстве.

Ранее, 29 августа, официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт заявила на брифинге, что сотрудники госдепартамента провели переговоры с послом России в США Анатолием Антоновым, где высказали опасения в связи с возможным наступлением сторонников президента Сирии Башара Асада в провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что российские и турецкие военные рассматривают возможность проведения в Идлибе военной операции.

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