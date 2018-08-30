Президент Буркина-Фасо: «Африка избрала Китай, и это наш выбор»

Уагадугу, , 05:00 — REGNUM Буркина-Фасо намерена укреплять взаимодействие с Китаем во всех сферах, развивая отношения между Китаем и Африкой на основе взаимной выгоды, заявил президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе, передает 29 августа агентство Синьхуа.

«Грядущая поездка важна для нас как миссия консолидации двух стран на принципах взаимной выгоды, законности и прозрачности. Мы ожидаем развития сотрудничества с Китаем по всем фронтам», — заявил Каборе в интервью Синьхуа, добавив, что задачей является сделать отношения с Китаем насколько широкими, насколько это вообще возможно.

«Мы совершенно не сожалеем ни о чём в текущих отношениях между Китаем и Африкой, которые развиваются день за днем… Африка избрала Китай… и это тот выбор, которого мы придерживаемся», — закончил мысль Каборе.

Напомним, что Каборе намерен пробыть с официальным визитом Китае с 30 августа по 5 сентября, посетив Пекинский саммит форума сотрудничества Китай — Африка FOCAC. Кроме того, Буркина-Фасо в конце мая 2018 года возобновила дипломатические отношения с Поднебесной.

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