Главу «Ночных волков» в Словакии оштрафовали на 33 тысячи евро

Братислава, , 04:56 — REGNUM Министерство экономики Словакии выписало штраф в размере 33 тыс. евро руководителю европейского отделения международного мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека, сообщает Aktuality.

По данным издания, словацкий филиал мотоклуба арендует в селе Долна-Крупа территорию, где байкеры также намеревались открыть музей Второй мировой войны. Для этого мотоциклисты собирали списанную военную технику, включая танки военного периода.

Словацкие инстанции провели проверку, которая выявила нарушения норм коллекционирования военной техники. По итогам проверки руководителю мотоклуба был выписан штраф в размере 33 тыс. евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа президент Словакии Андрей Киска заявил, что открытие филиала мотоклуба «Ночные волки» угрожает безопасности Словакии. По его словам, байк-клуб якобы оказывал помощь «российскому спецназу во время военной операции в Крыму».

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