VII министерская конференция форума Китай — Африка намечена на 2 сентября

Пекин, , 04:38 — REGNUM Седьмая министерская конференция Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) пройдет 2 сентября в Пекине, сообщили пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, передает 29 августа агентство Синьхуа.

Министр иностранных дел КНР и член Госсовета КНР Ван И вместе с министром коммерции КНР Чжун Шанем выступят в качестве сопредседателей встречи с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Линдайв Сисулу и министром торговли и промышленности ЮАР Робом Дэвисом.

Отметим, что министры и представители, ответственные за международные отношения и торговлю из 53 африканских стран примут участие в предстоящей встрече. Как сообщало ИА REGNUM, как лидеры Кот-д'Ивуара, Сьерра-Леоне, Ботсваны и Буркина-Фасо примут участие в предстоящем Пекинском саммите FOCAC.

Читайте ранее в этом сюжете: Кот-д’Ивуар намерен занять место в едином с Китаем будущем

Читайте развитие сюжета: Президент Буркина-Фасо: «Африка избрала Китай, и это наш выбор»