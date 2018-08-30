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VII министерская конференция форума Китай — Африка намечена на 2 сентября

Политика

Она пройдет в Пекине

Пекин, 30 августа 2018, 04:38 — REGNUM  Седьмая министерская конференция Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) пройдет 2 сентября в Пекине, сообщили пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, передает 29 августа агентство Синьхуа.

Министр иностранных дел КНР и член Госсовета КНР Ван И вместе с министром коммерции КНР Чжун Шанем выступят в качестве сопредседателей встречи с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Линдайв Сисулу и министром торговли и промышленности ЮАР Робом Дэвисом.

Отметим, что министры и представители, ответственные за международные отношения и торговлю из 53 африканских стран примут участие в предстоящей встрече. Как сообщало ИА REGNUM, как лидеры Кот-д'Ивуара, Сьерра-Леоне, Ботсваны и Буркина-Фасо примут участие в предстоящем Пекинском саммите FOCAC.

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Китай и страны Африки
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