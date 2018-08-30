Эксперты уличили Пентагон в сокрытии дефектов F-35

Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Министерство обороны США скрывает критические недостатки нового истребителя F-35 для того, чтобы уложиться в сроки к началу серийного производства самолета, заявляют эксперты организации «Проект государственного надзора» (POGO).

По словам экспертов, проанализировавших доклады Пентагона, многие критические конструктивные недостатки истребителя были переквалифицированы как менее серьезные.

Эти дефекты могут привести к потере самолета, в результате которой может погибнуть и экипаж истребителя. Эксперты отмечают, что в настоящее время у самолета обнаружено 111 критических недостатков первой категории и 855 — второй категории. Особо беспокоят экспертов проблемы с системой катапультирования и системой сброса бомб.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа истребитель F-35 совершил аварийную посадку на аэродроме Эглин в штате Флорида. При посадке у самолета сломалось переднее шасси, в результате чего истребитель завалился на нос. Пострадавших нет. Представитель авиабазы заявил, что по этому инциденту будет проходить служебное расследование.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский истребитель F-35 аварийно сел во Флориде