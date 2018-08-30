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Посольство РФ: Администрация тюрьмы продолжает оказывать давление на Бутину

Политика

«Необходима решительная общественная реакция на подобный произвол»

Вашингтон, 30 августа 2018, 04:15 — REGNUM  Представители посольства России в США посетили содержащуюся в тюрьме гражданку России Марию Бутину, сообщает пресс-служба посольства.

Дипломаты отмечают, что администрация продолжает оказывать психологическое давление на российскую гражданку, в частности не дает ей спать с часу до трех ночи и отказывает в прогулках на свежем воздухе.

«Подобный подход, который мы рассматриваем как способ оказать давление на Марию, не может не сказаться на ее морально-психологическом состоянии. Она нуждается в постоянной поддержке», — подчеркнули в посольстве.

Также сообщается, что следующее судебное заседание по делу Бутиной состоится 10 сентября. На нем будет рассматриваться ходатайство о переводе российской гражданки под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл потребовал, чтобы суд освободил российскую гражданку из-под стражи. Ходатайство было подано в рамках программы PSA, которая допускает нахождение обвиняемого под домашним арестом при условии ношения электронного браслета, фиксирующего его местоположение.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат Бутиной потребовал освободить её из тюрьмы

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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