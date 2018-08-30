Трамп: Китай оказывает давление на КНДР из-за торговых споров с США

Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что Китай оказывает колоссальное давление на Северную Корею из-за торговых споров с Соединенными Штатами, говорится в заявлении Белого дома.

«В то же время, мы также знаем, что Китай предоставляет КНДР различную помощь, включая финансовую и топливную. Так не пойдет! Несмотря на это, президент считает, что его отношения с Ким Чен Ыном очень хорошие и теплые, и нет причин тратить огромные деньги на учения США и Южной Кореи», — гласит заявление.

Также отмечается, что Трамп может возобновить военные учения с участием Южной Кореи и Японии, если захочет. При этом, возобновленные учения обещают быть гораздо крупней по масштабу, чем все предыдущие.

«Что же касается торговых споров США и Китая, они будут разрешены со временем президентом Трампом и великим китайским председателем Си Цзиньпином. Их отношения и связи остаются очень сильными», — подводит итог заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа турецкое агентство Anadolu заявило, что правительство Южной Кореи не ведет никаких переговоров с США насчет возобновления военных учений. В то же время глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не планируют в дальнейшем приостанавливать совместные военные учения с участием Южной Кореи.

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