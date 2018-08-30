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Дипломаты из России и Ливана обсудили ситуацию с сирийскими беженцами

Политика

Встреча прошла по просьбе ливанского посла

Дипломаты из России и Ливана обсудили ситуацию с сирийскими беженцами
Иллюстрация: Voice of America
Лагерь сирийских беженцев

Москва, 30 августа 2018, 02:44 — REGNUM  В Москве состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку Михаила Богданова и посла Ливана Шауки Бу Нассара, сообщает пресс-служба МИД России.

«Особое внимание было уделено проблеме сирийских беженцев, находящихся в Ливане, и их возвращения на родину в соответствии с известной российской инициативой», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что одним из направлений работы по мирному урегулированию в Сирии является программа возвращения сирийских беженцев на родину, в том числе и из стран Европы. Также напомним, что с 30 сентября 2015 года по сегодняшний день в свои дома вернулись более 1,2 млн граждан Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров рассказал, чего Россия добивается в Сирии

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Мирное урегулирование в Сирии
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