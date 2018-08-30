В парламенте Словакии сравнили Путина с Горбачевым

Братислава, , 02:07 — REGNUM Необходимо надеяться на встречи президентов США и России, а также молиться, чтобы нормализовался диалог между этими двумя странами, заявил спикер парламента Словакии Андрей Данко.

По его словам, в 1980-е годы многие люди связывали большие надежды со встречами Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, поэтому стоит также искренне надеяться на диалог между США и Россией, который могут обеспечить встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Напомним, что Горбачев не просто «оправдал надежды» США в плане «лояльности» Москвы к России. Результатом его «диалога» стало падение Берлинской стены, подписание Москвой договоров о разоружении (которые Вашингтон не стремится соблюдать в полном объеме) и в конечном итоге подписание Беловежских соглашений в 1991 году.

Отметим, что первый и последний президент СССР Горбачев не только вел переговоры с Рейганом, но и не раз заявлял о свое дружбе с главой Белого дома Джорджем Бушем старшим (41-й президент США).