Четверг, 30 Августа 2018 года
02:47:54 МСК

Госдепу ничего не известно о встрече делегации США со сторонниками Асада?

Политика

Правительство США не работает по вопросу контактов с представителями правительства Сирии

Вашингтон, 30 августа 2018, 01:50 — REGNUM  Госдепартамент США не может подтвердить наличие встреч американской делегации со сторонниками правительства Башара Асада в Сирии, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт на брифинге.

«Это не отражает реальность ни в коей мере… Вот и все, что я могу сказать по этому поводу», — заявила она.

Науэрт также подчеркнула, что ей ничего не известно о подобных встречах. По ее словам, правительство США не работает по вопросу контактов с представителями правительства Сирии.

Ранее в ливийской газете Al-Akhbar появился некий отчет о переговорах делегации из Соединенных Штатов с официальными лицами в Сирии. По информации издания, встреча якобы состоялась недалеко от международного аэропорта Дамаска в июне. На встрече обсуждалась тема вывода американских войск из Сирии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить