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Могерини: Евросоюз неполноценен без стран Западных Балкан

Политика

В Брюсселе состоятся переговоры по урегулированию проблемы Косово

Вена, 30 августа 2018, 00:10 — REGNUM  Глава евросоюзной дипломатии Федерика Могерини заявила, что Европейский союз не будет полноценным, если в него не войдут страны Западных Балкан. Об этом она заявила 29 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

Могерини отметила, что в 7 сентября в Брюсселе она будет проводить очередной раунд переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем и главой Косово Хашимом Тачи. Могерини отметила, что переговоры будут непростыми, но у нее есть надежда на заключение юридически обязывающего соглашения.

Также Могерини подчеркнула, что по её мнению проект Европейского союза не будет выглядеть завершенным, если страны Западных Балкан не войдут в наднациональное объединение.

«Проект Европейского союза не будет завершен до тех пор, пока Западные Балканы не станут частью нашей семьи — география, история и экономика говорят нам об этом», — сказала Могерини.

Напомним, что одним из условий вступления Сербии в Европейский союз является признание независимости Косово. В данный момент идут переговоры о разделении Косово на сербскую и албанскую части.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич и Тачи обсудят в Брюсселе границу между Сербией и Косово

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Расширение Евросоюза на страны Западных Балкан
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