Госдеп США высказал послу РФ Антонову опасения из-за ситуации в Идлибе

Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Сотрудники государственного департамента США поделились с послом Российской Федерации в Вашингтоне Анатолием Антоновым своими опасениями в связи с возможным наступлением сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Об этом сегодня, 29 августа, заявила официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт.

«Мы поделились с русскими опасениями насчёт любого возможного наступления в Идлибе», — сказала она.

Науэрт уточнила, что специальный представитель госдепартамента США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Джеффри поговорили с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым и поделились с ним своей обеспокоенностью относительного того, что может произойти в Идлибе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские и турецкие военные обсуждают возможность проведения в сирийской провинции Идлиб военной операции.

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