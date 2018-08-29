Владимирский губернатор поддержала корректировки пенсионной реформы

Владимир, , 23:41 — REGNUM Губернатор Владимирской области Светлана Орлова поддержала повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет и до 65 лет для мужчин, сообщила 29 августа пресс-служба администрации Владимирской области. В разговоре с журналистами Светлана Орлова отметила, что помнит 1990-е, когда «пустой был бюджет пенсионного фонда».

«Президент страны Владимир Владимирович Путин абсолютно правильно сказал: «Мы должны на это пойти». Сегодня в среднем по регионам на одного работающего приходится четыре пенсионера. Откладывать дальше изменение пенсионного законодательства было уже просто нельзя. К 2020 году планируется выйти на уровень пенсий порядка 20 тысяч рублей. Это серьёзная заявка, но уверена, что так и будет, если сегодня мы предпримем для этого необходимые шаги», — сказала Светлана Орлова (цитата по пресс-релизу администрации региона).

Губернатор также заметила, что в регионе будут сохранены все льготы, в том числе проездные, льготы на оплату ЖКХ и капремонта, а также льготы на покупку лекарств.

«Отдельно будем рассматривать сохранение льгот каждой категории пенсионеров, в том числе многодетным мамам, людям, проработавшим на вредных условиях туда. Продолжим производить единовременную денежную выплату гражданам, прожившим в браке 50, 60 и 70 лет», — сказала Орлова.

Также глава области заявила, что в бюджете региона на 2019 год будут заложены деньги на реализацию программы «50 плюс», в рамках которой люди старшего возраста могут получить новую профессию или навыки.

ИА REGNUM напоминает, что 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к населению по предстоящей пенсионной реформе. В частности, он предложил смягчить реформу, дав возможность женщинам уходить на пенсию в 60 лет, а не в 63, как предлагалась в законопроекте. Кроме того, Владимир Путин предложил ввести административную и уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

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