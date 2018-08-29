Вашингтон вновь пригрозил Индии санкциями за покупку вооружения у России

Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Планы Индии закупать вооружения у России, в том числе зенитно-ракетные системы С-400, могут повлечь американские санкции, заявил 29 августа помощник министра обороны США по Азиатско-Тихоокеанскому региону Рэндалл Шривер.

В ходе своего выступления в Центре Карнеги в Вашингтоне, Шривер сообщил, что Белый дом не гарантирует длительного исключения для Индии в вопросах применения к ней американского закона о санкциях CAATSA.

Кроме того, Рэндалл Шривер заявил, что в будущем США могут быть лучшими и более надежными партнерами Индии.

«Посмотрите на собственное будущее России — демографию, например. Не думаю, что это та страна, с которой действительно стоит иметь стратегическое партнерство на отдаленное будущее. Мы можем быть лучшими, более надежными партнерами», — сказал Шривер.

Как сообщало ИА REGNUM, своим законом CAATSA Вашингтон оправдывает введение односторонних санкций против любой страны, сотрудничающей с Россией в военно-технической сфере.

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