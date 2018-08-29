Первые лица Грузии на похороны Маккейна не поедут

Тбилиси, , 22:53 — REGNUM Первые лица Грузии на похороны американского сенатора Джона Маккейна не поедут, что объясняют своей занятостью. Как заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, на следующей неделе начинается осенняя сессия, поэтому у него на эту поездку времени не будет.

«У нас были консультации по этому вопросу. Мы рассмотрели несколько вариантов и остановились на одном. В США направится делегация во главе с первым вице-спикером», — заявил Ираклий Кобахидзе.

По его информации, рассматривались варианты, согласно которым делегацию Грузии должен был возглавить президент или премьер-министр, но глава государства и глава правительства оказались занятыми.

«Президент поехать не может. Причин главы правительства я не знаю, но и он, видимо, занят. Моя причина состоит в том, что со следующей недели начинается осенняя сессия, так что у меня будет очень напряженный рабочий режим», — заявил Кобахидзе.

В итоге решено, что на похороны Маккейна поедут первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили и лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе.

Такой состав не удовлетворил представителей «Единого национального движения», так как Джон Маккейн активно поддерживал эту партию и ее лидера Михаила Саакашвили в бытность ЕНД у власти в Грузии. Депутаты от от этой партии заявляют, что они хотели бы почтить память американского сенатора, которого считают «настоящим героем».