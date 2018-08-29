Среда, 29 Августа 2018 года
23:22:23 МСК

Эрдоган: Турция не отступит перед лицом угроз

Политика

Анкара не боится экономического давления Запада

Эрдоган: Турция не отступит перед лицом угроз
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эрдоган

Анкара, 29 августа 2018, 22:52 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никакая угроза или давление не заставят его страну изменить политику или отступить. Слова Эрдогана приводит сегодня, 29 августа, агентство Anadolu.

«Мы являемся наследниками такой истории, что нас невозможно запугать угрозами. Сейчас мы переживаем период, из которого должны выйти ещё более крепкими хозяевами этой земли, которая вместе со всей своей радостью и болью принадлежит нам на протяжении тысячелетия», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил, что нет никакой разницы между нападением на экономику Турции и нападением на её флаг и веру. Он подчеркнул, что турецкий народ предпочтёт держать удар, а не склонить голову.

Также он заявил, что экономическое давление стран Запада не заставит Турцию изменить политический курс.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить