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Президент Зимбабве утвердил комиссию по расследованию убийств после выборов

Политика

Расследование продлится три месяца

Президент Зимбабве утвердил комиссию по расследованию убийств после выборов
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Эммерсон Мнангагва

Хараре, 29 августа 2018, 22:49 — REGNUM  Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва утвердил состав комиссии по расследованию убийств после президентских выборов в стране, 29 августа передает агентство Associated Press.

Комиссию, которая должна за три месяца расследовать целесообразность применения военной силы против демонстрантов и обстоятельства гибели шестерых человек в ходе протестов, возглавит бывший вице-президент ЮАР Кгалема Мотланте.

Также в международную комиссию вошли экс-глава Содружества наций Эмеки Аньяку, бывший министр обороны Танзании Дэвис Мвамунянжа, а также юристы и политические эксперты Зимбабве.

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Государственный переворот в Зимбабве
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