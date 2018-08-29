Президент Зимбабве утвердил комиссию по расследованию убийств после выборов

Хараре, , 22:49 — REGNUM Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва утвердил состав комиссии по расследованию убийств после президентских выборов в стране, 29 августа передает агентство Associated Press.

Комиссию, которая должна за три месяца расследовать целесообразность применения военной силы против демонстрантов и обстоятельства гибели шестерых человек в ходе протестов, возглавит бывший вице-президент ЮАР Кгалема Мотланте.

Также в международную комиссию вошли экс-глава Содружества наций Эмеки Аньяку, бывший министр обороны Танзании Дэвис Мвамунянжа, а также юристы и политические эксперты Зимбабве.

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