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Россельхознадзор призвал Индию сотрудничать в борьбе с болезнями птиц

Политика

Состоялось заседание российско-индийской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства

Россельхознадзор призвал Индию сотрудничать в борьбе с болезнями птиц
Птицеферма

Москва, 29 августа 2018, 21:55 — REGNUM  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) призвала власти Индии к сотрудничеству в борьбе с опасными заболеваниями птиц, множественные вспышки которых зафиксированы на территории Индии. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В российском ведомстве указали, что в Индии сложилась напряженная эпизоотическая ситуация по ящуру, гриппу птиц и ряду других опасных заболеваний животных. В связи с этим Россельхознадзор призвал индийскую сторону к большей транспарентности и усилию научно-технического взаимодействия.

Россельхознадзор отметил недостаточную открытость индийских карантинных органов в отношении российских поставщиков животноводческой продукции и зерна.

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Вспышки заболевания ящуром
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