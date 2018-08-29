Россельхознадзор призвал Индию сотрудничать в борьбе с болезнями птиц

Москва, , 21:55 — REGNUM Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) призвала власти Индии к сотрудничеству в борьбе с опасными заболеваниями птиц, множественные вспышки которых зафиксированы на территории Индии. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В российском ведомстве указали, что в Индии сложилась напряженная эпизоотическая ситуация по ящуру, гриппу птиц и ряду других опасных заболеваний животных. В связи с этим Россельхознадзор призвал индийскую сторону к большей транспарентности и усилию научно-технического взаимодействия.

Россельхознадзор отметил недостаточную открытость индийских карантинных органов в отношении российских поставщиков животноводческой продукции и зерна.