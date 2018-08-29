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Эрдоган и Зариф провели переговоры по Сирии

Политика

На начало сентября запланирована трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана

Анкара, 29 августа 2018, 22:13 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели переговоры в президентском дворце в Анкаре, 29 августа передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению турецкой стороны, переговоры касались «двусторонних вопросов и Сирии».

Напомним, на начало сентября запланирована трехсторонняя встреча по Сирии между президентом России Владимиром Путиным, президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Международное урегулирование по Сирии
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