WP: Помпео хочет встретиться с Лавровым перед тем, как США введут санкции

Вашингтон, , 21:05 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео запросил встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым перед введением второго пакета антироссийских санкций. Об этом сегодня, 29 августа, пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Помпео запросил личной встречи с Лавровым, чтобы обсудить состояние двусторонних отношений перед вероятным введением второго пакета американских санкций против России в ноябре 2018 года.

Уточняется, что Помпео пояснил Лаврову, что запрашивает встречу по поручению президента США Дональда Трампа. Также издание утверждает, что Лавров предложение о встрече принял.

Точное место и время проведения переговоров не сообщается. По неподтверждённым данным, переговоры Лаврова с Помпео могут состоятся 18 сентября в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник пояснил, что стороны договорились обсудить контроль над вооружениями и создание бизнес-совета для содействия торговле между Россией и США.