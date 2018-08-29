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Тереза Мэй поможет Нигерии победить «Боко харам»*

Политика

*«Боко харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Тереза Мэй поможет Нигерии победить «Боко харам»*
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Абуджа, 29 августа 2018, 21:16 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе однодневного визита в Нигерию пообещала африканской стране помощь в борьбе с исламистским терроризмом, 29 августа передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Мэй по итогам встречи с представителями руководства Нигерии, стороны подписали соглашение по борьбе с «общими угрозами безопасности, такими как «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, — прим. ИА REGNUM ) и торговля людьми».

Сообщается также, что подписанное соглашение между правительствами включает поставки военного оборудования и обучение солдат армии Нигерии.

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