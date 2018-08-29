Тереза Мэй поможет Нигерии победить «Боко харам»*

Абуджа, , 21:16 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе однодневного визита в Нигерию пообещала африканской стране помощь в борьбе с исламистским терроризмом, 29 августа передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Мэй по итогам встречи с представителями руководства Нигерии, стороны подписали соглашение по борьбе с «общими угрозами безопасности, такими как «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, — прим. ИА REGNUM ) и торговля людьми».

Сообщается также, что подписанное соглашение между правительствами включает поставки военного оборудования и обучение солдат армии Нигерии.

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