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Обращение Путина к россиянам: челябинским пенсионерам сохранят льготы

Политика

Поправки скоро внесут в областное законодательство

Обращение Путина к россиянам: челябинским пенсионерам сохранят льготы
Иллюстрация: Misanec.ru
Пенсия

Челябинск, 29 августа 2018, 20:37 — REGNUM  В Челябинской области лицам пенсионного возраста сохранят областные льготы. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский после обращения Владимира Путина к жителям России.

По его словам, правительство региона скоро внесёт в законодательство необходимые поправки.

«Регион в состоянии сформировать бюджет таким образом, чтобы обеспечить выплату по данным льготам также в полном объёме», — сказал глава области.

Напомним, Владимир Путин выступил перед гражданами страны днём 29 августа. Поводом для этого стали предстоящие изменения в пенсионной системе России. Глава государства объяснил причины таких изменений и изложил меры, которые помогут смягчить переход на новую систему.

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Повышение пенсионного возраста
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