Украина заявила о новых санкциях против России

Киев, , 20:31 — REGNUM Правительство Украины решило ответить на постройку Крымского моста новыми антироссийскими санкциями, сообщает 29 августа пресс-служба украинского «министерства по делам неподконтрольных территорий».

Санкции будут направлены против 19 строительных и проектных организаций, причастных к созданию Крымского моста. В правительстве Украины надеются таким путем ограничить или прекратить их «экономические отношения со странами Евросоюза и США».

В Киеве сообщают, что новые санкции будут рассмотрены Советом национальной безопасности и обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав Российской Федерации весной 2014 года по итогам референдума, состоявшегося сразу после госпереворота на Украине.

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