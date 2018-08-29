В Грузии перед выборами в отставку ушел председатель избиркома

Тбилиси, , 20:24 — REGNUM В Грузии перед президентскими выборами ушел в отставку председатель Крцанисской окружной комиссии города Тбилиси Давид Петвиашвили. Как заявила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе, Петвиашвили лично обратился с соответствующим заявлением к председателю ЦИК Тамару Жвания, и его заявление было удовлетворено на заседании комиссии 29 августа.

Причиной такого решения была разглашенная лидерами объединившейся вокруг «Единого национального движения«оппозиции аудиозапись телефонного разговора Давида Петвиашвили, из которого можно было сделать вывод, что все назначения на ключевые должности в составе избирательных комиссий производились по согласованию с правящей партией «Грузинская мечта». ЦИК собирается изучить разглашенные в аудиозаписи нарушения и в случае подтверждения информации принять соответствующие меры.

«Центральная избирательная комиссия, как я уже сказала, прекратила полномочия председателя Крцанисской окружной избирательной комиссии. В том случае, если после изучения фактов будет установлено нарушение, эта информация будет направлена для реагирования соответствующим ведомствам», — заверила журналистов Анна Микеладзе.

Напомним, что президентские выборы в Грузии назначены на 28 октября. Аудиозапись беседы Давида Петвиашвили объединенная оппозиция распространила 27 августа. Слова председателя комиссии лидеры оппозиции расценили как подтверждение собственных предположений о готовящейся властями массовой фальсификации выборов.