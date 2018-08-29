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Турция «ускорит реформы» для вступления в ЕС

Политика

«Мы договорились ускорить процесс»

Турция «ускорит реформы» для вступления в ЕС
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Астроном

Анкара, 29 августа 2018, 20:23 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что страна намерена «ускорить реформы» для возможности вступления в Евросоюз, 29 августа передает агентство Associated Press.

«Мы договорились ускорить процесс политических реформ. В предстоящий срок мы сосредоточимся на таких вопросах, как судебная система, законы, основные права, свободы и безопасность», — заявил Чавушоглу по итогам заседания «Группы действий по реформе» в Анкаре.

Напомним, Турция ведет переговоры о вступлении в ЕС с 2005 года. Несмотря на то, что законодательство и политическая система ближневосточной страны уже были серьезно изменены для «евроинтеграции», к желанному результату это пока не привело.

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