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Суд в Киеве отклонил ходатайство об освобождении Савченко из-под ареста

Политика

Савченко останется под стражей до середины сентября

Суд в Киеве отклонил ходатайство об освобождении Савченко из-под ареста
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дивчина

Киев, 29 августа 2018, 19:52 — REGNUM  Шевченковский районный суд Киве на заседании 29 августа отклонил очередное ходатайство об изменении ей меры пресечения депутату Верховной рады Надежде Савченко, обвиняемой в терроризме и подготовке государственного переворота.

Защита депутата просила изменить ей меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или взятие её на поруки. В середине июля срок ареста Савченко был продлён ещё на два месяца.

Напомним, Надежда Савченко обвиняется в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь государственного деятеля, создании террористической группы и подготовке теракта, а также незаконном обращении с оружием.

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Дело Савченко
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