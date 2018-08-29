Суд в Киеве отклонил ходатайство об освобождении Савченко из-под ареста

Киев, , 19:52 — REGNUM Шевченковский районный суд Киве на заседании 29 августа отклонил очередное ходатайство об изменении ей меры пресечения депутату Верховной рады Надежде Савченко, обвиняемой в терроризме и подготовке государственного переворота.

Защита депутата просила изменить ей меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или взятие её на поруки. В середине июля срок ареста Савченко был продлён ещё на два месяца.

Напомним, Надежда Савченко обвиняется в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь государственного деятеля, создании террористической группы и подготовке теракта, а также незаконном обращении с оружием.

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