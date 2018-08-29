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В Узбекистане открыли библиотеку имени Ислама Каримова

Политика

Библиотека расположилась в бывшем здании пресс-службы президента

В Узбекистане открыли библиотеку имени Ислама Каримова
Иллюстрация: Fondkarimov.uz
Открытие библиотеки имени Ислама Каримова

Ташкент, 29 августа 2018, 19:35 — REGNUM  В бывшем здании пресс-службы президента Узбекистана открылась библиотека бывшего президента республики Ислама Каримова, сообщили 29 августа на сайте фонда Ислама Каримова.

В фонде отметили, что место для библиотеки выбрано неслучайно, так как в бывшем здании пресс-службы президента располагалась первая резиденция Каримова, в которой он принимал первых международных представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в Самарканде открылся мавзолей первому президенту Исламу Каримову. В церемонии открытия принял участие действующий глава государства Шавкат Мирзиёев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарканде открыли мавзолей Ислама Каримова

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Политическая жизнь Узбекистана
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