В Петербурге законодатели хотят облегчить жизнь «предпенсионеров»

Санкт-Петербург, , 19:26 — REGNUM В Петербурге разрабатывают проекты законов, которые должны помочь гражданам старше 50 лет справиться с трудностями, с которыми они столкнутся в результате повышения пенсионного возраста. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Заксобрания, единоросс Денис Четырбок, законодатели рассматривают несколько предложений в этой сфере.

Так, предлагается установить возможность переквалификации и профессиональной переподготовки лиц предпенсионного возраста за счет регионального бюджета, так как это позволяется Трудовым кодексом.

«Мы уже утверждаем каждый год госзаказ на переобучение государственных гражданских служащих. По аналогии примерно хотели бы проработать такую же инициативу для лиц предпенсионного возраста. Но пока это обсуждается только на уровне концепции, юридических документов нет. Думаю, за ближайшие полтора месяца мы получим платформу для дальнейшего рассмотрения», — сказал Денис Четырбок.

Впрочем, на его взгляд, важнейшей задачей Петербурга станет сохранение льгот пенсионеров на прежнем уровне, которые горожане будут получать в 55 и 60 лет для женщин и мужчин, соответственно.

«Сохранение льгот — это самое основное, конечно. Это и оплата коммунальных платежей, и компенсация проезда в общественном транспорте, и другие льготы, которые очень помогают петербуржцам», — заявил депутат.

Напомним, в своем обращении к гражданам по вопросам пенсионной системы президент Владимир Путин отметил, что представители «Единой России» и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы. Президент поддержал все подобные инициативы.