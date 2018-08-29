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«Выживем и без США» — СПЧ ООН не боится отмены финансирования

Политика

Трамп намерен сократить финансирование программ Совета по правам человека ООН

Женева, Швейцария, 29 августа 2018, 19:33 — REGNUM  Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн прокомментировал заявления чиновников правительства США о возможном прекращении финансирования Совета по правам человека, 29 августа передает агентство Associated Press.

По словам аль-Хусейна, орган ООН «не хотел бы» столкнуться с отменой 22% финансирования, однако «продолжит выживать», если Белый дом будет готов на такой шаг.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе советник Белого дома Джон Болтон заявил, что США готовы сократить финансирование программ СПЧ ООН.

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