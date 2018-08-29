«Выживем и без США» — СПЧ ООН не боится отмены финансирования

Женева, Швейцария, , 19:33 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн прокомментировал заявления чиновников правительства США о возможном прекращении финансирования Совета по правам человека, 29 августа передает агентство Associated Press.

По словам аль-Хусейна, орган ООН «не хотел бы» столкнуться с отменой 22% финансирования, однако «продолжит выживать», если Белый дом будет готов на такой шаг.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе советник Белого дома Джон Болтон заявил, что США готовы сократить финансирование программ СПЧ ООН.

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