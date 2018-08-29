Президент Чехии: Санкции вредят Евросоюзу и России

Прага, , 19:08 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что антироссийские санкции стран Запада приводят к проигрышу обеих сторон. Такое заявление Земан сделал сегодня, 29 августа, во время выступления перед послами Чешской Республики.

«Антироссийские санкции, как и любые санкции, являются lose-lose стратегией, при которой проигрывают обе стороны», — сказал Земан.

Чешский президент подчеркнул, что страны Евросоюза и Российская Федерация очень много теряют от действия санкций. Также он напомнил, что вся бесперспективность политики санкций была продемонстрирована санкционным режимом США в отношении Кубы. Санкции длились десятилетиями, но так ни к чему и не привели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Земан неоднократно высказывался о вреде антироссийских санкций и ратовал за их отмену. Однако его страна находится в Евросоюзе и военном блоке НАТО, в связи с чем Чехия поддерживает режим антироссийских санкций из солидарности.