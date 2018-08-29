Среда, 29 Августа 2018 года
20:27:55 МСК

Президент Чехии: Санкции вредят Евросоюзу и России

Политика

Политика санкций бесперспективна

Президент Чехии: Санкции вредят Евросоюзу и России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Рикошет. Санкции. Теннис

Прага, 29 августа 2018, 19:08 — REGNUM  Президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что антироссийские санкции стран Запада приводят к проигрышу обеих сторон. Такое заявление Земан сделал сегодня, 29 августа, во время выступления перед послами Чешской Республики.

«Антироссийские санкции, как и любые санкции, являются lose-lose стратегией, при которой проигрывают обе стороны», — сказал Земан.

Чешский президент подчеркнул, что страны Евросоюза и Российская Федерация очень много теряют от действия санкций. Также он напомнил, что вся бесперспективность политики санкций была продемонстрирована санкционным режимом США в отношении Кубы. Санкции длились десятилетиями, но так ни к чему и не привели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Земан неоднократно высказывался о вреде антироссийских санкций и ратовал за их отмену. Однако его страна находится в Евросоюзе и военном блоке НАТО, в связи с чем Чехия поддерживает режим антироссийских санкций из солидарности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить