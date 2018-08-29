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Права граждан Таджикистана и Узбекистана обсудили в Душанбе

Политика

Стороны довольны развитием сотрудничества двух стран

Права граждан Таджикистана и Узбекистана обсудили в Душанбе
Wooddee
Душанбе

Душанбе, 29 августа 2018, 19:06 — REGNUM  Вопросы двухстороннего сотрудничества, а также оказания правовой помощи, ситуацию с правами граждан и ряд других вопросов обсудили сегодня представители министерств иностранных дел Таджикистана и Узбекистана сегодня, 29 августа, в Душанбе.

Консульские консультации прошли под руководством начальника Главного консульского управления МИД Таджикистана Бахрома Холназарова и начальника Консульского управления МИД Узбекистана Улфата Кодирова в рамках Программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В департаменте информации МИД Таджикистана подчеркнули, что собеседники довольны уровнем исполнения международных соглашений и конвенций, подписанных сторонами ранее.

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Таджико-узбекские отношения
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