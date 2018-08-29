Права граждан Таджикистана и Узбекистана обсудили в Душанбе

Душанбе, , 19:06 — REGNUM Вопросы двухстороннего сотрудничества, а также оказания правовой помощи, ситуацию с правами граждан и ряд других вопросов обсудили сегодня представители министерств иностранных дел Таджикистана и Узбекистана сегодня, 29 августа, в Душанбе.

Консульские консультации прошли под руководством начальника Главного консульского управления МИД Таджикистана Бахрома Холназарова и начальника Консульского управления МИД Узбекистана Улфата Кодирова в рамках Программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В департаменте информации МИД Таджикистана подчеркнули, что собеседники довольны уровнем исполнения международных соглашений и конвенций, подписанных сторонами ранее.