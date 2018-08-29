«Денонсация договора с РФ ударит по урегулированию конфликта в Донбассе»

Киев, , 18:46 — REGNUM Денонсация «Большого договора» с Росией будет иметь катастрофические последствия для экономики Украины, позиции страны на международной арене и интересов миллионов граждан. Кроме того, такой шаг нанесет смертельный удар в главном для Украины вопросе — вопросе восстановления мира в Донбассе, заявил прессе сегодня, 29 августа, лидер «Украинского выбора — Права народа» Виктор Медведчук.

Так политик отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Напомним, что 28 августа во время 13-го совещания послов Украины в иностранных государствах Порошенко заявил следующее:

«Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу — прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. В ближайшее время я ожидаю от министерства иностранных дел необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса».

Медведчук напоминает, что в марте этого года с такой инициативой выступил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Аргументы, которые приводит Петр Порошенко, к слову, тоже из климкинского арсенала: дескать, «Россия нарушила фундаментально практически все статьи этого договора». Конечно, Климкин как самое большее дипломатическое недоразумение Украины может и не знать, что именно инициатива украинской власти, еще в 2013 году заявившей о намерении подписать Соглашение об ассоциации и создать ЗСТ с ЕС, шла вразрез с духом и буквой «Большого договора» — документа, который в 1997 году был подписан президентами Украины и России, а в 1998-м ратифицирован Верховной Радой», — обратил внимание он.

Кроме того, политик напомнил, что статья 6 Договора гласит: «Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон воздерживается от участия или поддержки каких бы то ни было действий, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны, и обязуется не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны». О недопущении действий, которые могут причинить вред другой стороне, говорится и в статье 13: «Высокие Договаривающиеся Стороны развивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в экономике, воздерживаются от действий, могущих нанести экономический ущерб друг другу».

«Подписание 21 марта 2014 года премьер-министром Украины Яценюком политической части Соглашения об ассоциации, а затем подписание 27 июня этого же года президентом Украины Петром Порошенко экономической части Соглашения нарушило фундаментальные статьи «Большого договора» и привело к встречным, ответным действиям — приостановлению Российской Федерацией с 1 января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины. Так что если Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией и стал анахронизмом, то следует указать, кто был инициатором этого процесса», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».

Медведчук уверен: денонсация этого договора хорошо укладывается в логику нагнетания антироссийской истерии и соответствует ожиданиям многочисленных представителей «партии войны».

«Однако для экономики Украины, для позиции страны на международной арене, для интересов миллионов граждан такое решение будет иметь катастрофические последствия. Такой шаг не только сведет на нет все усилия, направленные на поиск компромиссов и мирное урегулирование конфликта на Донбассе, но и нанесет смертельный удар в главном для Украины вопросе — вопросе восстановления мира на Востоке страны», — предостерег лидер «Украинского выбора — Права народа».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал намерение властей Украины денонсировать договор о дружбе с Россией.

По словам Пескова, в Кремле не сильно обеспокоены таким намерением Киева, так как российско-украинские отношения находятся в таком глубоком кризисе, что сделать их ещё хуже вряд ли удастся.

«Двусторонние отношения находятся, безусловно, скажем так, в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить. Двусторонние отношения, конечно, находятся в глубочайшем кризисе», — сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации.