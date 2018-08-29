Памфилова предлагает уволить белгородского чиновника за вбросы на выборах

Алексеевка, Белгородская область, , 18:55 — REGNUM Глава ЦИК Элла Памфилова предложила губернатору Белгородской области Евгению Савченко уволить главу Алексеевского района Станислава Сергачева. Как сообщил ТАСС, об этом Памфилова заявила на заседании ЦИК 29 августа.

Причиной для такой просьбы стала видеозапись с выборов на одном из участков Алексеевского района, зафиксировавшая многочисленные вбросы бюллетеней членами комиссии. По мнению Памфиловой, именно глава района злоупотребил административным ресурсом, заставив членов комиссии совершить преступление.

«По итогам прошедших выборов в соцсетях ходит видео о том, как там осуществлялся вброс. Тут ситуация, когда действовал админресурс очевидный. Как господин Сергачев Станислав Валерьевич, глава администрации Алексеевского района Белгородской области, как ему спится по ночам?

Надеюсь, что этот господин Сергачев все-таки не останется на этой должности после серьезного анализа того, что там произошло», — заявила Памфилова, добавив, что информация об этих случаях будет направлена в правоохранительные органы и администрацию президента.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Белгородской области выбирали губернатора, депутата облдумы от городского одномандатного округа №5 на дополнительных выборах, а жители городов Старый Оскол и Губкин — полные составы советов депутатов своих округов.

Еще одним зафиксированным нарушением на тех выборах было надомное голосование на двух участках Волоконовского района. Там в реестр выездного голосования было внесено меньше людей, чем на самом деле проголосовало на дому, и число заявлений о домашнем голосовании не совпало с количеством бюллетеней. Экс-глава белгородского избиркома Николай Плетнев объяснил это тем, что члены избиркомов получили на руки больше бюллетеней, чем требовал реестр, и «пожалели» тех, кто находился дома с невыездными избирателями. 203 избирательных бюллетеня признали недействительными и не учитывали при подсчете голосов.

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