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Пост главы Новгородского района займёт первый зам бывшего главы

Политика

Олег Шахов вступит в должность 12 сентября

Великий Новгород, 29 августа 2018, 18:51 — REGNUM  Дума Новгородского района сегодня, 29 августа, выбрала нового главу района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, все 19 депутатов, принимавших участие в голосовании, единогласно поддержали кандидатуру первого заместителя главы района Олега Шахова.

Решением думы, новый глава района вступит в должность 12 сентября.

Всего на рассмотрение депутатов по итогам конкурсного отбора было предложено три кандидатуры: помимо Шахова, конкурс прошли заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации Новгородского района Сергей Калиничев и директор МУП «Коммунальное хозяйство Новгородского района» Сергей Сицинский.

Олег Шахов на посту главы Новгородского района сменит Анатолия Швецова, который руководил муниципалитетом с 2008 года — он дважды побеждал на прямых выборах, а в конкурсном отборе не стал принимать участие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы глав муниципалитетов в Новгородской области отменены с 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Конкурс без выбывших: на пост главы Новгородского района претендуют трое

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