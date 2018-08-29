Пост главы Новгородского района займёт первый зам бывшего главы

Великий Новгород, , 18:51 — REGNUM Дума Новгородского района сегодня, 29 августа, выбрала нового главу района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, все 19 депутатов, принимавших участие в голосовании, единогласно поддержали кандидатуру первого заместителя главы района Олега Шахова.

Решением думы, новый глава района вступит в должность 12 сентября.

Всего на рассмотрение депутатов по итогам конкурсного отбора было предложено три кандидатуры: помимо Шахова, конкурс прошли заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации Новгородского района Сергей Калиничев и директор МУП «Коммунальное хозяйство Новгородского района» Сергей Сицинский.

Олег Шахов на посту главы Новгородского района сменит Анатолия Швецова, который руководил муниципалитетом с 2008 года — он дважды побеждал на прямых выборах, а в конкурсном отборе не стал принимать участие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы глав муниципалитетов в Новгородской области отменены с 2015 года.

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