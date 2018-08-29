Российские гранатометчики уничтожили условных боевиков в Таджикистане

Душанбе, , 18:42 — REGNUM Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане на горном полигоне уничтожили караван условного противника, сообщает пресс-служба российской 201-й военной базы.

Во время учений снайперы и гранатометчики организовали засаду и разбили колонну условных боевиков, которые по легенде маневров перевозили оружие и боеприпасы. Данные о местонахождении противника им передали разведывательные подразделения. Отмечается, что «особое внимание уделялось вопросам индивидуальной подготовки, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств разведки».

В маневрах принимали участия около 300 российских военнослужащих.

Напомним, 201-я российская военная база — крупнейшее сухопутное воинское соединение России, которое дислоцировано за ее пределами. Согласно подписанным в 2012 году документам, объект может находиться на территории Таджикистана до 2042 года.