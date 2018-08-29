Песков прокомментировал намерение Киева разорвать Договор о дружбе с РФ

Москва, , 18:41 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал намерение властей Украины денонсировать договор о дружбе с Россией. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 29 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти заявили о намерении разорвать Договор о дружбе с Россией, который был заключен в 1998 году. Этот договор, в частности, гарантируют гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объёме, что и своим собственным гражданам, кроме случаев, установленных национальным законодательством государств или их международными договорами.

По словам Пескова, в Кремле не сильно обеспокоены таким намерением Киева, так как российско-украинские отношения находятся в таком глубоком кризисе, что сделать их ещё хуже вряд ли удастся.

«Двусторонние отношения находятся, безусловно, скажем так, в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить. Двусторонние отношения, конечно, находятся в глубочайшем кризисе», — сказал Песков.

Он отметил, что на данный момент нет никаких факторов, которые бы способствовали нормализации российско-украинских отношений.

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