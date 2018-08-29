Тула, , 18:36 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин принял максимально взвешенное из возможных решений и сделал ответственный шаг, направленный в итоге на будущее устойчивое развитие страны. Так прокомментировал обращение Владимира Путина к жителям РФ по поводу пенсионной реформы губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

29 августа президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России об изменениях в пенсионном законодательстве страны. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал меры, предложенные президентом и отметил, что «вопрос сложный. Но изменения необходимы — это понимают все. На сегодня президент принял максимально взвешенное из возможных решений. Это ответственный шаг, направленный в итоге на будущее устойчивое развитие страны».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 августа глава РФ Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, в котором, в целом, высказался за необходимость проведения пенсионной реформы, высказав ряд предложений по ее смягчению.